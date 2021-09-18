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Sarıyer’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Sarıyer’de ağaçlar gövdesinden kırılarak yola devrildi. Ağaçlar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Asayiş 18.09.2021, 21:45
Sarıyer’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Sarıyer’de ağaçlar gövdesinden kırılarak yola devrildi. Ağaçlar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul genelinde akşam saatlerinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya başladı. Sarıyer’de yağış ve rüzgar etkisini artırarak Büyükdere Caddesi ve Sakıp Sabancı Caddesi’nde bulunan bazı ağaçların yola devrilmesine neden oldu. Yolların ağaçlarla kapanması nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiği başka yollara yönlendirirken, itfaiye ekipleri ise ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Yol üzerinde geri dönüşleri mümkün olmayan İETT otobüsleri ise kontak kapatarak, ağaçların kaldırılmasını bekledi. Ekiplerin yoldaki ağaçları temizleme çalışması sürüyor.

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