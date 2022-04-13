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Sarıyer’de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

Sarıyer’de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanığın 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Asayiş 13.04.2022, 13:46
Sarıyer’de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

Sarıyer’de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanığın 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sarıyer’de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı ve müşteki Volkan Tanju’nun sahiplendiği Ice isimli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ali Can E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Volkan Tanju’nun Sarıyer’de bulunan iş yerinde iki köpek beslediği ve köpeklerini 25 Haziran 2021’de burada bırakarak iş yerinden ayrıldığı anlatıldı. Ertesi gün müştekinin sabah saatlerinde iş yerine geldiğinin ve köpeklerinden dişi olanının iş yerinin önünde olduğunu gördüğünün aktarıldığı iddianamede, müştekinin Ice isimli köpeği bağsız olduğundan, sanayi içerisinde gezip dolaştığını düşünerek akıbetini araştırmadığı kaydedildi.

Köpeğin boynundaki delik fark edildi

Müşteki Volkan Tanju’nun beyanlarına yer verilen iddianamede müştekinin ifadesinin devamında, öğle sıralarında bir arkadaşının kendisine Ice köpeğe üst sokakta araba çarptığını söylemesi üzerine oraya hemen koşup gittiğini, belediye görevlilerinin köpeğin ölüsünü götürdüklerini, o sırada olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda delik olduğunu gördüğünü söylemesiyle köpeğinin kasten öldürüldüğünü anladığı aktarıldı.

Köpeğin saldırgan bir köpek olmadığının ve sanayi içerisinde bağsız gezdiğinin belirtildiği iddianamede, müşteki Volkan Tanju’nun köpeği kimin öldürdüğünü bilmediği, köpeğin şimdiye kadar hiçbir canlıya saldırmadığı, husumetlisinin olmadığı ve köpeği öldüren şüpheli şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğu kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemesine yer verilen iddianamede, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir şahsın köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, daha sonra çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle Ice isimli köpeğe ateş ettikten sonra aracıyla ayrıldığı belirtildi.

‘’Korktuğum için lazer ışık doğrulttum’’

Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Ali Can E., olay günü hava almak için aracıyla evinden çıktığını söyleyerek, ‘’Aracımı bir yere park ederek yürümeye başladım. O sırada yol üzerinde karşıma 2 büyük köpek çıktı, bana havlamaları üzerine korktuğum için lazer ışık doğrulttum ve bisküvi fırlattım. Sonrasında köpekler kaçmaya başladı, ben de çok geçmeden aracıma binerek eve döndüm. Köpeklere lazer doğrultan kişi benim ancak kesinlikle ateş etme eylemim olmamıştır, zaten silahım da yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Dosyanın önce uzlaştırmaya gönderildiğinin ancak tarafların uzlaşamadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Ali Can E.’nin ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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