Sarıyer’de önünden geçen motosikletliye vurup yoluna devam etti

Sarıyer’de önünden geçen arabalara yol veren otomobil sürücüsü, motosikletli geçtiği sırada hareket ederek, motosikletliye çarpıp yoluna devam etti. Motosikletli kazayı yara almadan atlatırken, yaşanan o ilginç anlar ise kameraya yansıdı.

Kaza, 28 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi, Kilyos Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 YH 1598 plakalı araç sürücüsü, ara yoldan çıkan araçlara yol vermek için cadde üzerinde duraksadı. Bu sırada araçlar yoluna devam ederken, motosikletli geçtiği sırada hareket edince, motosikletli ile küçük bir tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, motosikletlinin canını hiçe sayarak çarpıp yoluna devam etti. Yaşanan kazayı motosikletli yara almadan atlattı. Kazasız Kul Olmaz ekibinin elde ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ise kazayı anbean gözler önüne serdi.