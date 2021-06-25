Sarıyer’de müteahhitlerin alacak verecek kavgasında iki kardeş yaralandı

Sarıyer’de müteahhitler arasında çıkan tartışmada iki kardeş silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgisi olan şüpheli kaçarken, kardeşler gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi 192. Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitler arasında alacak verecek meselesi için tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine müteahhit Sabahattin Ertekin, silahını çıkararak, iki kardeş olan Volkan Taşçı ve Erhan Taşçı’ya ateş açtı. Kardeşler bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan araca binerek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yerde yatan yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Bazı vatandaşlar da yaralıları güneşten korumak için şemsiye açtı. Kardeşlerin yaralandıklarını duyan yakınları olay yerine gelerek durum karşısında şoke olup ağlamaya başladı. Yaralı kardeşler daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.