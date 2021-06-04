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Sarıyer’de moloz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Sarıyer’de inşaat malzemeleri ve moloz yüklü kamyonet kasiste anı fren yapınca savrularak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 04.06.2021, 06:27
Sarıyer’de moloz yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Sarıyer’de inşaat malzemeleri ve moloz yüklü kamyonet kasiste anı fren yapınca savrularak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05:00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Üzeyir Oğuz yönetimdeki 74 AN 158 plakalı inşaat malzemeleri ve moloz yüklü kamyonet kasiste anı fren yaptıktan sonra savrularak devrildi. Kamyonet kasasındaki inşaat aracı ve molozlar yola saçıldı. Araç içerisinde sürücü ile birlikte bulunan bir yolcu ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Büyük hasar gören kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı.
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