Sarıyer’de kurşun yağdıran zanlılardan biri yakalandı

Sarıyer’de dün gece yaşanan cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada 5 kilo 125 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sarıyer Bahçeköy’de gece yaşanan olayda Enes Ay ve Bayram Yılmaz, tartıştıkları kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda kafasına kurşun isabet eden Enes Ay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Bayram Yılmaz ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hakan D. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının ikametinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi. Polisin olaya karışan diğer zanlı Cemalettin P. ve motosikletle olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.