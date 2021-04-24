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Sarıyer’de korkutan yangın

İstanbul Zekeriyaköy’de bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Asayiş 24.04.2021, 19:26
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Sarıyer’de korkutan yangın

İstanbul Zekeriyaköy’de bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy 12. Cadde üzerinde müstakil bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evin çatısı yanmaya başladı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
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