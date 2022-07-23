Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Sarıyer’de yokuş aşağıya inen bir kamyon kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan bir gecekondunun üzerine uçtu. Enkaz altında kalan 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayda 1 kişinin yara almadan kurtarıldığı öğrenildi.

Olay, Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı Sokak’ta 03.15 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFS 404 plakalı kamyon, Çuvalcı Sokak üzerinden yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince önce park halinde bulunan 34 GB 3401 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonrası aracını durduramayan kamyon daha sonra bir gecekondunun üzerinden geçerek Kuşdili Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan Yörük Ailesinin yaşadığı gecekondunun üzerine uçtu.

4 Kişinin içerisinde bulunduğu gecekonduya uçtu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda gecekonduda yaşayan 4 kişiyle kamyon sürücüsü kamyon ve enkaz altında sıkıştı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 30 dakikalık kurtarma çalışması sonucunda Kadir, Gülşah, çocukları Miray ve Melek Yörük ile ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü kurtarıldı. 4 yaralı hastaneye kaldırılırken Kadir Yörük’ün olaydan yara almadan kurtulduğu herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenildi. Olayda yaralanan anne Gülşah Yörük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gecekondunun üzerine uçan kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç getirildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.