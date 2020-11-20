Sarıyer’de kısıtlamanın ilk dakikalarında jandarmadan eğlence mekanlarına denetim

Sarıyer’de yeni tip korona virüs salgıyla mücadelede yeni kısıtlamaların başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni uygulamalar, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 20.00 itibariyle başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kısıtlamaların ilk dakikalarında Sarıyer bölgesindeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Uygulamada, mekanların kısıtlamalara uyup uymadığı kontrol edildi. Öte yandan denetimler kapsamında işletme sahiplerine bilgiler de verildi.

“Biz bu süreci destekliyoruz”

İşletmelerinin kısıtlı hizmet vermesiyle ilgili konuşan İşletme Müdürü Osman Hurşan, “Vakalar artıyor biz de bu süreci destekliyoruz. İnsanların eve kapanıp kendilerini izole etmesini istiyoruz. Kötü bir süreçten geçiyoruz inşallah bu süreci hep birlikte atlamayı temenni ediyoruz. Bundan sonra restoran olarak paket servis hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.