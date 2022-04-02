Sarıyer’de kebapçıda çıkan yangın 5 binaya sıçradı

Sarıyer Bahçeköy’de bir kebapçıda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 5 binaya sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye araçlarında biri de yanarak alev topuna döndü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçeköy İnönü Caddesi Serhatter sokak üzerinde bulunan bir kebapçıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bitişikte bulunan 5 binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul’un bir çok ilçesinden olay yerine gelen 48 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarında itfaiyeciler de zor anlar yaşadı. Alevlerin ortasında kalan bir itfaiye aracı yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.