Sarıyer’de kar yağışından dolayı araçlar yokuş yukarı çıkamadı

Sarıyer’de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce, araç sürücüleri yokuş yukarı çıkmakta zorlandı.

İstanbul Sarıyer’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri, yolda ilerlemekte zorlandı. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar yolun yarısında kaldı. Vatandaşlar yolları temizleyerek araçların ilerlemesine yardımcı olmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte güçlük çekti.