Sarıyer’de kaçak sigara almaya gelen ağabey kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Sarıyer’de yabancı uyruklu bir şahsın evine kaçak sigara almaya gelen ağabey kardeş kavga etmeye başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada abi Muammer Tevfik A. kardeşi Ahmet A.’ya tabanca ile kafasından ve göğsünden vurdu. Ahmet A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, abi Muammer Tevfik A. (35) ile kardeşi Ahmet A. (33) yabancı uyruklu kişinin evine kaçak sigara almaya geldi. Evi içine giren abi kardeş bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, abi Muammer Tevfik A. tabanca ile kardeşine kurşun yağdırmaya başladı. Kardeşinin kafasından ve göğsünden vuran Muammer Tevfik A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ahmet A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kafasına 3, göğsüne 1 kurşun isabet eden Ahmet A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, olayın yaşandığı ev polis ekipleri tarafından incelendi. Polis ekipleri kardeşini vurduktan sonra kaçan ağabey Muammer Tevfik A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.