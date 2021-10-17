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Sarıyer’de kaçak 1 ton midye ele geçirildi

Sarıyer’de kaçak midye avcılarına yönelik yapılan denetimlerde 1 ton midye ele geçirilirken, 8 kişiye 43 bin 640 TL para cezası kesildi.

Asayiş 17.10.2021, 16:29
Sarıyer’de kaçak 1 ton midye ele geçirildi

Sarıyer’de kaçak midye avcılarına yönelik yapılan denetimlerde 1 ton midye ele geçirilirken, 8 kişiye 43 bin 640 TL para cezası kesildi.

Sarıyer kıyı şeridinde dün kaçak midye avcılarına yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta ekipleri ve Sarıyer Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşturulan toplam 24 kişilik ekip katıldı. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı şekilde midye avcılığı yaptığı tespit edilen 8 kişiye 43 bin 640 TL idari para cezası uygulanırken, 40 çuval midyeye el konuldu. Denetim esnasında el konulan 40 çuval içindeki yaklaşık 1 ton midye ise canlı oldukları için doğal yaşama alanı olan denize bırakıldı.

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