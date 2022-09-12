Sarıyer’de jandarmadan okul servisi denetimi

Jandarma ekipleri okulların açılmasıyla birlikte İstanbul’da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilere bilgi vererek, başarılar diledi.

2022-2023 Eğitim - Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sarıyer’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kilyos’ta bulunan Gümüşdere İlk ve Ortaokulu’nda güvenli alan oluşturularak okul servisi denetimi yapıldı. Uygulamada, öğrencilerin evden teslim alındığı andan itibaren okula gelene kadar rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amaçlandı. Denetim esnasında, sürücülerin evrakları kontrol edildi, servis araçlarının üzerinde bulunan levhaların ebatları ölçüldü, öğrencilere uymaları gereken kurallar hatırlatıldı.

Okul servis şoförü Salim Polat, ‘’Yeni öğretim yılı bütün şoförlere, öğretmenlere, çocuklara hayırlı olsun. İyi bir yıl geçirmek dileğiyle. Herkese hayırlı işler diliyorum’’ dedi.

Öte yandan, öğrenciler servislerden tek tek indirildi ve jandarma kontrolünde sınıflarına dağıldı.