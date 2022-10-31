Sarıyer’de ilginç hırsızlık kamerada: Bahçedeki nargile takımını çaldı

Sarıyer’de bir binaya girmeye çalışan hırsız, bahçedeki nargile takımını çaldı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü saat 16.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, korkuluklardan atlayarak bir binaya girmeye çalışan hırsız, bahçedeki nargile takımını gözünü kestirdi. Bahçede katındaki daireye ait olan nargile takımını hiç düşünmeden alan hırsız, yine korkuluklardan aşağı inerek kaçtı. Ev sahibi hırsızdan şikayetçi olurken, nargile takımını çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.