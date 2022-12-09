Sarıyer’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde üzerinde seyir halindeyken otomobilin kontrolünü kaybetti. Sağa sola savrulan otomobil karşı şeritte seyir halinde olan 34 NH 6831 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil kullanılamaz hale gelirken kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.