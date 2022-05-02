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Sarıyer’de içinde 2 polis memurunun olduğu zırhlı ekip aracı kaza yaptı. Aracın içindeki 2 memur yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sarıyer’de içinde 2 polis memurunun olduğu zırhlı ekip aracı kaza yaptı. Aracın içindeki 2 memur yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Asayiş 02.05.2022, 19:39
Sarıyer’de içinde 2 polis memurunun olduğu zırhlı ekip aracı kaza yaptı. Aracın içindeki 2 memur yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.