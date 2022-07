Sarıyer’de içi yolcu dolu minibüsle cip çarpıştı: 1’i çocuk 10 kişi yaralandı

Sarıyer’de içerisinde yolcularla seyir halinde olan bir minibüs tali yoldan çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.

Olay Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tali yoldan ana yola çıkmakta olan 34 GU 4970 plakalı lüks cip durması gerekirken aniden yola çıktı. Lüks cipin aniden yola çıkmasıyla o anda caddeden geçmekte olan 34 M 2001 plakalı ve içerisi yolcu dolu olan minibüs, şoförün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cipe arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1’i çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle lüks cip kullanılamaz hale gelirken, minibüsün ön camı paramparça oldu.

"Can kaybı yok çok şükür"

Yaşanan kazayla ilgili konuşan Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hakan Akkaya “Cip olan araç yan yoldan çıkış yapıyor. Tali yoldan anayola bu şekilde çıkamaz. Durmadan, sol tarafına hiç bakmadan yola çıktığı için bizim minibüsümüz de yoldan gelirken bir anda yan tarafından ona çarpıyor. Toplam 12 yolcu varmış. Zaten bizim o koltuklar frene bastığın an koltuktan fırlatıyor. Şoför de yaralandı ama şu an durumu iyi. Ağır yaralı yok, çocuk da minibüsteydi onun da durumu iyi. Can kaybı yok çok şükür, yaralılarımıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

"Minibüs şoförü panik yapmadan frene bastı"

Olay anında minibüs içerisinde bulunan yolculardan Remzi Yolcu “Minibüs zaten yolunda, normal hızında gidiyordu. Cip bir anda yola çıkınca şoför arkadaş da panik yapmadan frene bastı. Ama o cipin önündekinin frene basması her şeyi alt üst etti. Ben ayaktaydım, omzumu vurdum ayakta tedavi gördüm ağır bir şeyim, bir sıkıntım yok. Ama birkaç yaralı vardı” şeklinde konuştu.

