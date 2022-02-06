Sarıyer’de, gece vakti maket bıçakla 10 aracın lastiğini kesti

Sarıyer’de kimliği belirsiz bir kişi dün sabaha karşı elindeki maket bıçağıyla park halindeki 10 otomobilin lastiğini kesti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabaha karşı Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri sabah saatlerinde araçlarının lastiklerini kesilmiş halde buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerindeki 10 otomobilin lastiğine kesici bir alet ile zarar verildiğini tespit etti. Polis ekipleri sokak üzerinde bulunan bir binanın güvenlik kamerasını inceleyince, kimliği belirsiz şahsın sabah saatlerinde sokağa gelerek elindeki maket bıçağıyla sokak üzerinde bulunan on aracın lastiklerini kestiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde bir kişinin yokuş yukarı yürürken park halindeki bir otomobilin yanına geldiği ve etrafı kolaçan ettikten sonra cebinden, maket bıçağını çıkartıp eğilerek lastiği kesmeye çalıştığı görülüyor. Ardından şüpheli tekrar lastiğe doğru eğilip keserek yoluna devam ediyor.

“On aracın lastiğini kesmiş”

Otomobilinin lastiği kesilen mahalle sakinlerinden Ömer Ünal Budaklı: “Aracımı saat on ikiden sonra falçata ile kesmeye uğraşıyor. Bir daha uğraşıyor ve kesemiyor. Sonra yukarıdaki aracın lastiğini patlamış mı diye kontrol ediyor, patladığını görünce de yukarıya doğru devam edip gidiyor. Aşağı yukarı on tane aracın lastiklerini kesmiş. Dün gece sonra bu hadiseyi yapıyor. Ben sabahtan fark ettim. Ben çocuğu kursa götürdüm geldim. Hiç farkında değilim. Komşular dedi ki Ünal abi bizim lastikleri kesmişler. Ben geldikten sonra da tekrar baktım ve aracımda falçata izlerini gördüm. Ondan sonra farkına vardık” dedi.

“Arkadaşın galiba canı sıkılmış”

Yetkililerden yardım beklediklerini belirten bir diğer mağdur mahalleli Dinçer Akbaba: “Lastiklerimiz böyle kesik halde işte. Mahallede komple on araba bu durumda. Benim ön lastiğimi kesmişlerdi, ben de arka lastikle değiştirdim. Sadece bıçak darbesi vurup gitmişler. Ağabeyimizin kamera kayıtları vardı onlara baktık. Bu mahalleden komple aşağıya giderek on araca zarar vermiş. Buradan başlayarak mahalledeki araçlara zarar vermiş. Bir sebebi yok arkadaşın galiba canı sıkılmış” diye konuştu.

“Bu arabanın tek lastiği 800 TL şu anda”

Polis ekiplerinden yardım beklediklerini dile getiren mağdurlardan Hakan Demirkaya: “ Ben sabah işe gidiyordum. Benim araba taşta durduğu için evden çıktığımda fark etmedim. Şurada komşumuzun arabası vardı . Baktım lastiği inikti. Dedim normal inmiştir. Ara sokağa baktım orada da kız kardeşimin cipi vardı. Onun da lastiği inikti. Bir baktım lastikler kesilmiş. Benim aracın lastiklerine hiç bakmadım, ters tarafta kaldığı için görmemiştim. İşe gittim. Sonrasında kardeşime haber verdim lastiğin inmiş diye. ’Ağabey senin lastiğin de kesik’ dedi. Ondan sonra çalıştığım araçla tekrar geri geldim. Baktım yukarı doğru bütün komşuların lastikleri kesilmiş. Ünal ağabeyin kamerasından baktık. Şahsın suratı gözüküyor. Polislerin bu işin peşine düşmesini istiyoruz. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz. Bu arabanın tek lastiği 800 TL şu anda” ifadelerini kullandı.