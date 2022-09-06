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Sarıyer’de freni boşalan kamyonetin devrilme anı kamerada
Sarıyer’de yokuş aşağı seyir halindeyken frenin boşalan kamyonetin devrilmeme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Asayiş 06.09.2022, 17:33
Sarıyer’de yokuş aşağı seyir halindeyken frenin boşalan kamyonetin devrilmeme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Yokuşu’nda geçtiğimiz saatlerde yokuş aşağı seyir halindeyken su bidonu yüklü kamyonet devrilmişti. Kamyonet şoförü kazadan hafif sıyrıklarla kurtulmuştu. Kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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