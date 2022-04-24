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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler oldu
Sarıyer’de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi
Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Asayiş 24.04.2022, 20:50
Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.