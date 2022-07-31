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Sarıyer’de feci kaza: 1’i çocuk 10 yaralı
Sarıyer’de minibüsün cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.
Asayiş 31.07.2022, 18:12
Sarıyer’de minibüsün cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.
Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman’da meydana geldi. İddiaya göre, aniden yola çıkan cipe, içerisinde yolcu bulunan minibüs arkadan çarptı. Kaza sonucu 1’i ağır 10 kişi yaralanırken, çok sayıda ambulans ekibi olay yerine sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.