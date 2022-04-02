Sarıyer’de evi yanan vatandaştan itfaiyecilere tepki

Sarıyer Bahçeköy’de bir kebapçıda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın güçlükle kontrol altına aldı. Evi alev alev yanan Sevgi Kasap ise “Bütün ihmal itfaiyecilerin” dedi.

Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir kebapçıda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının kebapçının arka bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktığı öğrenilirken, alevler rüzgarın etkisiyle 5 binaya sıçradı. Evleri alev alev yanan vatandaşlar itfaiyecilere tepki gösterdi.

"Kardeşimin hatıraları gitti ona çok üzüldük"

Kardeşinin hatıralarının gittiği için üzülen Ayşe Ak, “Gaz sıkışması diyorlar. Kız kardeşim benim rahmetli oldu. Onun resimleri vardı ona üzüldük. Eve üzülmedik, annemlere bir şey olmadı çok şükür. Ama kardeşimin hatıraları gitti ona çok üzüldük” dedi.

"Bütün ihmal itfaiyecilerin"

Evi yanan Sevgi Kasap, “5 tane hortum patlattı, itfaiyeler geç geldi. Bu ara sokağa kamyon girsin dedik. Araba girsin dedik girmedi. Çok bekledik, kayınvalidemi, yeğenimi, damadı ben çıkardım. Çocukları ben çıkardım evden. Yanabilirdik hepimiz, ihmalsizlik yüzünden evsiz kaldım. Tam beş tane, bir değil, iki değil, üç değil, beş tane. Arabayı ön tarafa alalım dedik. Buradan müdahale edelim dedik sokmadılar. Arabayı getirmediler. Sonraki gördüler ki ev tutuştu evsiz kaldık. Bütün ihmal itfaiyecilerin" diye konuştu.