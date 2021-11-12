Sarıyer’de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı

Sarıyer’de yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutan sürücü, eşya boşaltırken aracın altında kaldı. Ağır yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Olay dün 16.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşımacılığı yapan Sırrı Güler, yokuş aşağı park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu. Ardından eşya indirmeye başlayan Sırrı Güler, bir anda hareket eden aracın altında kaldı. Peyzaj duvarına çarparak duran kamyonetin altında kalan Sırrı Güler ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından aracın altında kalan Güler, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.