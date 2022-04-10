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Sarıyer’de domuzlar şehir merkezine indi
İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
Asayiş 10.04.2022, 13:12
İstanbul Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.
İstanbul’da ormanlık alanda aç kalan domuzlar, Sarıyer’de Ayazağa Mahallesi’ne indi. Domuzlar, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Boş alandaki domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.