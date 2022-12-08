Sarıyer’de denizden ölü yunus balığı çıkartıldı

Sarıyer’de denizde temizlik çalışması yapan ekipler, sudan ölü yunus balığı çıkarttı. Vatandaşlar, kanlar içerisindeki yunus balığının ölümüne balıkçı teknelerinin sebep olduğunu iddia etti.

Olay saat 09.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizi temizleyen ekipler, suda bir ölü yunusa denk geldi. Ekipler temizleme aracına koydukları ölü yunusu Kireçburnu Sahiline getirerek kıyıya çıkarttı. Vatandaşlar, yunus balığının ölümüne büyük balıkçı teknelerinin sebep olduğunu iddia etti.

Olta balıkçısı Selami Öztürk, ‘’Ölü yunus balığı çıkartılırken ben buradaydım. Balıkçı teknelerinin 30 metreden ağ sermeleri kesinlikle yasak. Adı var fakat uygulayan yok. Balıkçı tekneleri burada katliam yapıyor. Bizim kıraça dediğimiz balıkları tutuyor, balıklar motorda ölüyor, öldükten sonra da denize geri salıyorlar. Yazık günah, bunlara bir dur denmesi lazım. Ondan sonra boğaz kuruyor, dibinden kökünden kazıyorlar. Buranın derinliği 15 metre yok, gelip buraya ağ atıyorlar" dedi.

Sahilde balık tutan başka bir vatandaş İsmail Gök ise ‘’Gözümle gördüm, ölü yunusu getirdiler. Denizlerde katliam yapılıyor. Büyük ihtimalle gırgır teknelerin işi. Vurdukları veya boğdukları bir yunus olabilir, ben bu şekilde yorumluyorum. İstanbul Boğazı’nda bir denetim yapılmasını istiyoruz. Gerçekten boğazımız çok güzel, güzel bir yere sahibiz. Bunu hep beraber koruyalım. Yunuslarımız boğazımızda güzel bir sembol oluyor, yerli yabancı turistlerimiz hayran kalıyor. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyorum’’ ifadelerini kullandı.