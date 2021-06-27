Sarıyer’de çöken 9 katlı binadaki arama çalışmaları devam ediyor

Sarıyer Bahçeköy’de 2 yıla yakındır boş olan 9 katlı bina saat 00.00’da çökmüştü. Riskli bina olarak belirlenen binada AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Binanın son anı ise drone ile havadan görüntülendi. Binanın çökmesinden bir dakika önce çöp attığını ifade eden Ramazan Fidan, “Saat 00.08’de binanın çevresine çöp atmak için çıkmıştım” şeklinde konuştu.

Olay saat 00.00’da Sarıyer Bahçeköy Mahallesi Doğanbey Caddesi Zambak Sokak üzerinde bulunan Çavuş Apartmanında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre iki yıl önce riskli olarak kayıtlara geçen bina bir anda çöktü.

Çökme sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler binanın etrafına şerit çekti. Çökme esnasında çok sayıda parçanın da çevredeki araçlara fırladığı görüldü.

AFAD olay yerinde

Durum üzerine AFAD ekipleri binanın çöktüğü yere gelerek arama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda köpeklerinde yer aldığı görüldü.

Binanın çökmesinden bir dakika önce çöp attığını ifade eden Ramazan Fidan, “Saat 00.08’de binanın çevresine çöp atmak için çıkmıştım. Ve arkamı döndüğüm zaman bir dakika sürmeden arkamdan ne olduğunu anlamadan binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz, duman alanın döndü. Direk arkadan polis geldi. O toz bulutuyla yürüdüğüm yolları göremedim”

Çalışmalar ise devam ediyor.