Sarıyer’de bir kadını takip eden şüpheli bahçede yakalandı

Sarıyer’de bir kadını takip eden şüpheli, girdiği evin bahçesinde, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 05 Ekim saat 00.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisar Mahallesi’nde bir evde oturan A.B.S., şüpheli bir kişinin bahçesinde olduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler H.S.B. adlı kişiyi bahçede yakaladı. Olayda şüpheli şahsın Mayıs ayında da D.A. isimli kadını evine kadar bir süre takip ettiği ve sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Araştırmasını sürdüren ekipler, şüphelinin diğer şahıslarla arkadaş olan A.A.Ç. isimli kadını da 28 Eylül’de takip ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S.B. "konut dokunulmazlığının ihlali" ve “ısrarlı takip” suçlarından, adli makamlara sevk edildi. Şahsın bahçeye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.