Sarıyer’de bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kamerada yansıdı. Görüntülerde amcanın vurulduğu ve şahısın uzaklaştığı görülüyor.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında bekçi Kerem Cebeci ve amcası Sadık Cebeci yolda yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen ardından saldırgan Hüseyin Arslan’nın aynı silahla intihar ettiği öğrenilmişti. Hastane kaldırılan Kerem Cebeci hayatını kaybetti. Amcasının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bekçiye ve amcasına yapılan silahlı saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntülerde amcanın vurulduğu ve şahısın uzaklaştığı görülüyor.