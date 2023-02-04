Sarıyer’de başlayan kovalamaca Eyüpsultan’da son buldu

Sarıyer’de kullandığı kamyonetle iki motosiklete çarpan sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisin aracına vurup kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay yerinden kaçmak için manevra yapan sürücü, kamyonetin lastiklerinin patlamasıyla yakalanabildi. Sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

Ayazağa Cendere Caddesi’nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kuruyemiş firmasına ait 27 AFU 435 plakalı kamyoneti kullanan Cem O., Kağıthane yönüne giderken peş peşe iki motosiklete çarptı. Cem O., bir motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası durmayarak olay yerinden kaçtı. Cadde üzerinde oluşturulan denetim noktasında görevli bir polis ekibi, plakası bildirilen kamyoneti görerek dur ihtarında bulundu. İhtar üzerine denetim noktasında duran Cem O., polisin kamyonete doğru geldiğini görünce tekrar gaza bastı. Kamyonetiyle polis otosuna çarpan sürücü, Kemerburgaz yönüne kaçmaya başladı.

Kamyonetin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı.

Haber verilmesi üzerine kamyonetin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. Polis ile kamyonet sürücüsü arasında kilometreler boyunca yaşanan kovalamaca Kemerburgaz’a kadar sürdü. Kovalamacaya Eski Kemerburgaz Yolu Caddesi’nde katılan bir trafik polisi, kamyonetin önüne geçerek durdurmak için manevra yaptı. Bu sırada polis aracına çarpan kamyonet ardından Hasdal yönüne giden bir otomobile çarptı. Yolda savrulan polis aracı da Kemerburgaz yönüne ilerleyen İETT otobüsüne vurdu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaların ardından kamyonet sürücüsü geldiği yöne dönmek için geri manevra yapmak istedi. Bu sırada kamyonun ön lastikleri patlayınca, Cem O. ile yanındaki Cihan Ö. kapıları açarak kaçmaya başladı. Sürücü ile arkadaşı kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.