Sarıyer’de Ali Ekber Akgün’ün öldürülmesi davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Sarıyer’de iş adamı Ali Ekber Akgün’ün 8 yıl önce trafik ışıklarında öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, 2 sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sarıyer İstinye’de 24 Aralık 2014’de iş adamı Ali Ekber Akgün’ün trafik ışıklarında beklerken öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Şahin Akin ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Akin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık Ferhat Akin, Ali Ekber Akgün’ün öldürüldüğünü abisi Şahin Akin tutuklandığında öğrendiğini, olaydan haberi bile olmadığını savundu.

Sahte plakalı araçla Akgün’ün aracına ilerledikleri aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 23 Aralık 2014’de maktul Ali Ekber Akgün’ün ikamet adresi yakınlarında keşif yapan, orada yakıt alan ve 24 Aralık saat 12.30 sıralarında iştirak iradesi içerisinde hareket eden sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin’in birlikte önceden tasarladıkları şekilde sahte plakalar takılı araçla Tarabya İstinye bayırındaki çiçekçiye aynı kıyafetlerle geldiklerini aktardı. Hazırlanan iddianamede, saat 12.52 sıralarına kadar sanıkların burada kaldıkları, 13.01’de maktul Akgün’ün içinde bulunduğu araca doğru ilerledikleri, Göneş’in araçtan inip maktulün aracına ilerlediği, şoför kapısının yanında durduğu ve ateş etmeye başladığı, maktulün aracının yanında duran aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı ve sanık Göneş’in de geldiği araca binip olay yerinden ayrıldığı kaydedildi.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Şahin Akin ve Nacip Göneş’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayrıca sanık Göneş’in ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Serhat Bilgin’in ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Savcılık, sanıklar Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu’nun ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan, sanık Ferhat Akin’in ise ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı beraatına karar verilmesini ve tahliyesini istedi.

"Bu cinayete ilişkin hiçbir suçum yok"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ferhat Akin, diyecek bir şeyinin olmadığını söylerken, sanık Şahin Akin savunmasında, ‘’Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben sadece araba verdim, başka bir suçum yok. Bu cinayete ilişkin hiçbir suçum yok’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada sanık avukatları ise açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti.

1 sanığa tahliye

Mahkeme, sanık Ferhat Akin’in tahliye edilmesine ve sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 24 Aralık 2014’te Sarıyer İstinye’de Ali Ekber Akgün’ün öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheliler Nacip Göneş ile Şahin Akin’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan, şüpheliler Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu’nun ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Serhat Bilgin hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan dava açıldıktan sonra celse arası yakalanan sanık Ferhat Akin hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianamede de bu dava dosyasıyla birleştirilmişti.