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Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Sarıyer’de boş gecekonduda çıkan yangın yan tarafta bulunan ve baba-oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekonduda yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 26.07.2021, 06:29
Sarıyer’de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
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Sarıyer’de boş gecekonduda çıkan yangın yan tarafta bulunan ve baba-oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekonduda yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın saat 05.00’da Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokakta bulunan tek katlı iki gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre boş olan gecekondundan çıkan alevler yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı.

Gecekonduda yaşayan Ali Sami Özkan, oğlunu alarak dışarı fırladı. Gecekondudan çıkan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu gecekondunun çatısı söndürüldü.

Yangın esnasında evden çıkan babanın da kollarında da yaranın olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise babaya gereken müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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