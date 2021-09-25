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Sarıyer Yeniköy’de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Asayiş 25.09.2021, 09:18
Sarıyer Yeniköy’de iki yük gemisi çarpıştı

Sarıyer Yeniköy açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; “RUSICH-10 ve Tahsin İmamoğlu isimli gemiler Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-11, KURTARMA-14 römorkörlerimizin refakatinde kılavuz kaptanlarımız eşliğinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletilmiştir” dedi.

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