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Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Asayiş 10.10.2022, 14:46 10.10.2022, 15:42
Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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