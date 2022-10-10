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Bakan Soylu: “Türkiye çapında kurulan 27 afet bölgesel lojistik depo ve 54 lojistik destek depomuz var”
Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 10.10.2022, 14:46 10.10.2022, 15:42
Sarıyer Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde 2 otobüsün ve araçların karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.