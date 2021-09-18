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Sarıyer sahilinde 4 ton midye ele geçirildi

Sarıyer’de denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi.

Asayiş 18.09.2021, 10:43
Sarıyer sahilinde 4 ton midye ele geçirildi

Sarıyer’de denetim yapan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahilde yasa dışı yollarla avlanmış 4 ton canlı midye ele geçirdi.

Sarıyer’de ekipler, kaça midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi. Sarıyer sahil şeridinde dün yapılan operasyona İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıyer İlce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sarıyer Belediye Başkanlığı Zabıta personelinden oluşturulan 47 kişilik ekip katıldı. Yapılan denetimlerde 138 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler, çuvallar yırtılarak tekrar doğal ortamı olan denize bırakıldı.

Denetimlerde kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 11 bin 997 TL ceza kesildi.

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