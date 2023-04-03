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Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı old
Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi’nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede yangın çıktı
Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi’nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevlerin ağaçlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı.
Asayiş 03.04.2023, 10:36
Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi’nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevlerin ağaçlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı.