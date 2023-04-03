Sarıyer Demirciköy Plajyolu Caddesi’nde bulunan bir sitedeki ahşap kütüphanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, alevlerin ağaçlık alana sıçramaması için çalışma başlatıldı.