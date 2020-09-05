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Sarıyer'de çöp kamyonu dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Sarıyer'de sabah yaşanan çöp kamyonu dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çöp kamyonunu kabini yerinden çıkınca, araç kontrolden çıkıyor.
Asayiş 05.09.2020, 22:09
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Sarıyer Poligon Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda çöp kamyonu ortalığı adeta savaş alanına çevirmiş, önce park halindeki araçları ardında bir sitenin bahçesinden geçerek gecekonduya çarpmıştı. Kazada çöp kamyonu şoförü yaralanmıştı.
Yaşanan ilginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında kazanın çöp kamyonunu kabininin yerinden çıkmasıyla yaşandığı görülüyor. Seyir halindeki kamyonun kabini yerinden çıkınca, araç kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızlanıyor. Bu sırada aracın arka kısmında bulunan iki temizlik görevlisi de araçtan inerek yaralanmaktan kurtuluyor. Hızlanarak araçlara çarpan çöp kamyonu, görüntüden kaybolarak gecekondunun bahçesine dalıyor.
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