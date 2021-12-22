Sarıyer beyaza büründü

İstanbul Sarıyer’in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık kar manzarası drone ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Sarıyer’de ise dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırınca yüksek kesimler beyaza büründü. Sarıyer’in Maden, Bahçeköy ve Merkez mahallelerindeki kar manzarası mest etti. Bahçeköy’de bulunan ormanlık alandaki kartpostallık kar görüntüsü drone ile görüntülendi.