Sarıyer Belediye Başkanının fotoğrafçısı saldırı suçundan kontrolle serbest bırakıldı

Sarıyer’de komşusuna bıçakla saldıran ve Belediye Başkanı Şükrü Genç’in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Sarıyer Ayazağa Mahallesinde meydana gelen olayda, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen Umut D. isimli şahıs, komşusu Murat Koç’a saldırmış, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Umut D.’yi gözaltına almıştı. Umut D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise adliyeye sevk edilmişti.

Komşusuna saldıran şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı

Komşusu Murat Koç’a saldırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıkartılan Umut D. için denetimli serbestlik kararı uygulandı. Sarıyer Belediyesi’nde fotoğrafçılık yaptığı iddia edilen Umut D.’nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.