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Sarıyer Bahçeköy’de kebapçıda yangın çıktı
Sarıyer Bahçeköy’de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Asayiş 02.04.2022, 09:47 02.04.2022, 10:34
Sarıyer Bahçeköy’de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.