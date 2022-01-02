Sarıkamış’ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 kamyon ve 1 binek aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış ilçesi Bozat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kamyon ve 1 binek araç kontrolden çıkarak kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar için ekipler seferber oldu. Yaralılar araçlardan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma tahkikat başlattı.