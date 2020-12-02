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Sarıkamış’ta Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde bir aracın içinde yapılan aramada 10 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 02.12.2020, 16:39
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Sarıkamış’ta Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde bir aracın içinde yapılan aramada 10 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Emniyet KOM Şube Müdürlüğü personeli ile müşterek olarak gerçekleştirdikleri operasyonda Iğdır ilinden bir araç içinde uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.

Takibe edilen araç, Sarıkamış ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada (10) gr. Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Göz altına alınan araç sürücüsü M.Y. ile ve araçta yolcu olarak bulunan Ü.D kan ve idrar numuneleri alınmak üzere Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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