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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
Sarıkamış’ta ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.
Asayiş 08.11.2021, 14:32
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.
İnönü Mahallesindeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Oktay Maçi, bir anda ayı saldırısına uğradı. Köpeğinin yardımıyla ayının saldırısından kurtulan Maçi, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Maçi, ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Oktay Maçi’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.