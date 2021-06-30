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Sarıkamış’ta ayı keçilere böyle saldırdı

Sarıkamış’ta herkesin gözleri önünde yavru boz ayı keçilere saldırdı. Ayının keçilere saldırı anı cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Asayiş 30.06.2021, 07:13
Sarıkamış’ta ayı keçilere böyle saldırdı

Sarıkamış’ta herkesin gözleri önünde yavru boz ayı keçilere saldırdı. Ayının keçilere saldırı anı cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Yeni Mahalle’de parkta otlayan keçilere boz ayı saldırdı. Vatandaşların gözleri önünde keçilere saldıran ayı mahallede panik havası yarattı. Mahalle sakinleri paniklerken, keçilerden birisinin inadının tutması saldırının seyrini değiştirdi.

“Ayı saldırdı, keçi boynuzlarıyla karşılık verdi”

Sarıkamış’ta parkta ayının saldırdığı keçiler bir köşeye sıkışırken, ayının kovaladığı başka bir keçi ise ayının saldırısını boynuzla engelledi. İnadı tutan keçi yavru ayıyı her hamlesinde hüsrana uğrattı. Vatandaşların da sürekli bağırarak ayıyı korkutması, keçinin hayatta kalmasını sağladı. Koşarak vatandaşların yanına gelen keçi, park dışına çıkarıldı.

Sarıkamış’ta ayının keçilere saldırısı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Cep telefonuna kaydedilen görüntüde; “Ayının keçiyi kovalaması, keçinin önce kaçması, daha sonra boynuzuyla ayıya karşı koyması” yer alıyor.
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