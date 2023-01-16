Sarıgöl’de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayan Mahallesi Hamitağa Sokakta şüphe üzerine durdurulan H.Ö. (28) isimli şahsın üzerinden iki poşet içerisinde 10.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli H.Ö. ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine gönderildi.