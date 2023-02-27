Sarıgöl’de uyuşturucudan 3 gözaltı, bir tutuklama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şüpheli şahıstan biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara’ yönelik yapılan çok yönlü çalışmalarda Sarıgöl ilçesinde durdurulan bir araç ve 3 şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 40,7 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, M.G. (25) isimli 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.