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Sarıgöl Emniyeti uyuşturucu kullanımına geçit vermedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 1.4 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan bir kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Asayiş 14.04.2021, 16:12
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Sarıgöl Emniyeti uyuşturucu kullanımına geçit vermedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 1.4 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan bir kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Y.C. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığını tespit eden ekipler yakalanması için baskın düzenledi. Y.C.’nin üzerinde yapılan aramalarda 1.4 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.C., burada yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, soruşturmaya devam ediliyor.
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