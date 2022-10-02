Sarıeroğlu, terör saldırısında yaralanan polis memurunu ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Tece Polisevine yönelik gerçekleştirilen terör saldırını kınadıklarını belirterek, "Terörle, teröristlerle, destek verenlerle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte 26 Eylül gecesi Tece Polisevine düzenlenen hain terör saldırısında bacağından ve karnından silahla vurularak yaralan polis memuru Abdulkadir Öztürk (49), tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti. Polis memuruyla ve ailesiyle bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, Tece Polisevine gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınayarak, "Tüm Mersinlilere, ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Terörle, teröristlerle mücadelemiz, destek verenlerle mücadelemiz devam edecek. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde operasyonlarımız devam ediyor. Bugün 2 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Mersin’de yaşanan olay bizim ülke olarak birbirimize daha fazla kenetlenmemiz gerektiğini ve terörle mücadele konusundaki kararlığımızı sürdürme konusunda da tekrardan güçlü bir şekilde durmamız gerektiğini gösterdi. Bu anlamda çok güçlü bir şekilde, birlik, beraberlik içinde bayrağımız, sınırlarımız için, ülkemizin huzur ve güvenliği için mücadelemize, çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(KRY-