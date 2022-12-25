Sarhoş sürücü seyyar satıcıyı ezdi

Meksika’da sarhoş bir sürücü yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıyı ezdi. Kazada satıcı hayatını kaybederken sürücü olay yerinden kaçtı.

Meksika’nın Cuautitlan Izcalli şehrinde dün sarhoş bir sürücü yol kenarında tezgahını iten seyyar satıcıya çarptı. Kazada seyyar satıcı hayatını kaybederken, sarhoş sürücü kazanın ardından yoluna devam etti. Kaza anı çevrede bulunan kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Cuautitlan Izcalli polisi tarafından yapılan açıklamada, kısa süren bir kovalamacanın ardından Ken Omar Flores isimli sarhoş sürücünün yakalandığı aktarıldı. Flores’in cinayetle suçlandığı belirtildi.